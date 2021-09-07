İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Yeni eğitim ve öğretim döneminin ikinci gününde İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren, okul ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma araçları ile trafikte yoğunluk oluşturdu.

Avrupa Yakası'nın D-100 Karayolu Ankara istikameti Ambarlı mevkisinde başlayan trafik, zaman zaman açılsa da Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ediyor. Tersi istikamette ise bazı noktalarda trafik yavaşlıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Edirne istikameti ve bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe ve Ataşehir arasında trafik yavaş ilerliyor. D-100 Karayolu Ankara istikametinde Göztepe ve Kartal, Edirne istikametinde ise Pendik ve Kartal arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kentteki trafik saat 09.15'te yüzde 58 olarak ölçüldü.