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Trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Trafik yoğunluğu yaşanıyor

16.12.2021 18:48

İstanbul'da yağışın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da yağışın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrederken, işten evlerine giden vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde Avrupa Yakası yönünde trafik artıyor.

Avrupa Yakası'nda, Avcılar'da, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Ambarlı- Gümüşpala mevkileri arasında yoğunluk yaşanıyor.

Hadımköy ve Haramidere'den TEM'e bağlanan yollarda trafik zaman zaman aksıyor.

TEM'de Ankara istikametinde ise Bahçeşehir-Firuzköy mevkisi arasında trafik durma noktasına geldi.

Edirnekapı'dan Şirinevler'e kadar, Küçükçekmece Florya mevki Edirne istikameti ile Cevizlibağ'dan Haliç Köprüsü girişine kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Haliç Köprüsü'ne kadar D-100 kara yolunda çift yönlü trafik devam ederken, Mecidiyeköy bağlantı yollarında trafik durma noktasına geldi.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu ve TEM otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

Yağışla birlikte özellikle D-100 kara yolu Kartal- Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında ve TEM otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında trafik durma noktasına geldi.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 18.45 itibarıyla yüzde 74 olarak ölçüldü.

Trafik yoğunluğu yaşanıyor
Trafik yoğunluğu yaşanıyor
Trafik yoğunluğu yaşanıyor
Trafik yoğunluğu yaşanıyor
Trafik yoğunluğu yaşanıyor
Trafik yoğunluğu yaşanıyor
Trafik yoğunluğu yaşanıyor

Fatih Sultan Mehmet, TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


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