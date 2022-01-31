Üye Girişi
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

31.01.2022 19:39
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM otoyolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk görülüyor.

D-100 kara yolu Kartal- Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde Haliç Köprüsü üzerinde meydana gelen araç arızası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğuna neden oluyor.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde Haliç Köprüsü mevkiinden başlayan trafik, Küçükçekmece çıkışına kadar devam ederken, karşı istikamette Çobançeşme- Yenibosna mevkileri arasında trafikte aksamalar yaşanıyor.

TEM Edirne istikametinde Bağcılar mevkisi ile Mahmutbey gişeleri arasında da trafik ağır ilerliyor. Karşı istikamete Esenyurt'ta başlayan trafik Mahmutbey Gişelere kadar devam ediyor.

Haramidere mevkisi Avcılar ve Büyükçekmece yönlerinde Avrupa Otoyolu ve diğer bağlantı yollarında da yoğunluk yaşanıyor.???????

İBB CepTrafik haritasına göre saat 19.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü.

YORUMLAR
500

Anadolu Yakası, TEM Otoyolu, İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:17 Hollanda'da fişi çekilmek istenen genç için Erdoğan'ın verdiği talimat ortaya çıktı: Nefes alıyorsa gidip getirin
19:06 Nisa'nın sözleri Survivor'ın gündemine oturdu! Mert'in iki sevgilisi mi var?
19:04 Acun Ilıcalı'nın takımıyla idmana çıktı! Fenerbahçeli futbolcu taraftarı çok sinirlendirdi
18:39 Beşiktaş, Ljajic'i sonunda transfer ediyor! Yıldız futbolcu, Süper Lig'de kaldı
18:28 18 yaşındaki gelin, gerdek gecesinde cinsel ilişkiye girdiği sırada hayatını kaybetti
18:24 Son Dakika: Vatandaşın beklediği haber Erdoğan'dan geldi! Elektrikte indirimli tarife aylık 210 kilovata yükseliyor
18:22 Son Dakika: Erdoğan'dan Kabine'de revizyon sinyali: Gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz
18:06 Son Dakika: Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Artışın kamburunu bir müddet sırtımızda taşımak durumunda kalacağız
18:06 Google'dan WhatsApp kullanıcılarını üzecek hamle! Yedeklemeler sınırlandırılacak
17:40 Fenerbahçe, TFF'ye başvuruda bulundu! Trabzonspor için soruşturma başlatın
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 19:46:49. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement