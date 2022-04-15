İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

15.04.2022 18:17
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası D-100 kara yolu Uzunçayır-Bostancı arasında trafik iki yönde de ağır ilerliyor. TEM otoyolunda Ataşehir'de başlayan trafik yoğunluğu Samandıra mevkisine kadar devam ediyor.

Şile otoyolunda ise Üsküdar-Çekmeköy arasında iki yönde yer yer trafiğin yoğunlaştığı gözleniyor.

TEM bağlantı yolları ile sahil yollarında da yine yer yer yoğunluk görülüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde trafik yoğunluğu Altunizade'den başlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'na girişte başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar devam ediyor.

Avrupa Yakası

D-100 kara yolu Ankara istikameti Zeytinburnu mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar sürüyor.

TEM otoyolunda Kağıthane mevkisinde başlayan yoğunluk ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü boyunca sürüyor.

Beyoğlu Galata Köprüsü sonrası başlayan ve sahil şeridi boyunca devam eden trafik yoğunluğu Sarıyer mevkisinde normale dönüyor.

TEM'de Edirne istikametinde Bağcılar- Bahçeşehir mevkisi arasında trafikte aksamalar yaşanıyor.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde Topkapı mevkisinden başlayan trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu Küçükçekmece girişine kadar devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, kentte saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü.

YORUMLAR
500
Gebze'nin TEM Otoyolu'nda zincirleme kazada kamyonetinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı Gebze'nin TEM Otoyolu'nda zincirleme kazada kamyonetinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Anadolu Yakası, TEM Otoyolu, Ataşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu sportif direktörü açıkladı
17:56 Kiev Bölge Polis Müdürü Nebitov: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti
17:48 Sencer Solakoğlu tarih verdi: Kırmızı ete yüzde 23-24 oranında zam gelecek
17:37 Av tüfeği ile vurularak öldürülmüştü! Uygunsuz görüntüleri internette paylaşılan kadının ailesi şikayetçi oldu
17:30 Gebze'nin TEM Otoyolu'nda zincirleme kazada kamyonetinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 18:23:59. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement