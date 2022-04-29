İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

29.04.2022 18:42
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrediyor.

D-100 kara yolunda Haliç Halıcıoğlu, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar, TEM otoyolunda Gaziosmanpaşa, Seyrantepe, Levent TEM katılım mevkilerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karaköy'den Ortaköy'e kadar sahil yolunda da trafik yoğunluğu gözleniyor.

Öte yandan, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Haliç Köprüsü mevkisinden başlayan trafikte bazı noktalarda durma noktasına gelindi.

Trafik, Küçükçekmece girişine kadar devam ediyor. Tersi istikamette ise bazı noktalarda aksamalar yaşanıyor. TEM'de Edirne istikametinde ise İSTOÇ- Mahmutbey mevkisinde trafik durma noktasına geldi.

Anadolu Yakasında D-100 kara yolu üzerinde Acıbadem-Bostancı arasında trafik iki yönde de ağır ilerliyor.

TEM otoyolunda Ataşehir'de başlayan trafik yoğunluğu Samandıra mevkisine kadar devam ediyor.

Şile otoyolunda ise Üsküdar-Çekmeköy arasında iki yönde yer yer trafiğin yoğunlaştığı gözleniyor. TEM bağlantı yolları ile sahil yollarında da yine yer yer yoğunluk görülüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası'na girişte başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre kentte saat 18.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü.

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Fatih Sultan Mehmet, TEM Otoyolu, İstanbul, Haliç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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