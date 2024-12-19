İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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İstanbul

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

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İstanbul'da trafik çilesi bugün de devam etti. İşe gitmekte zorlanan vatandaşlar, trafikte uzun süreler geçiriyor. Toplu ulaşımda da insan yoğunluğu zor anlar yaşatırken, metrobüse binmek için üst geçitten başlayan uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

19.12.2024 08:21
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İstanbul'da trafik yoğunluğu neredeyse her gün erken saatlerden itibaren yüzde 80'lere ulaşırken, yaya trafiğinde de benzer durumlar yaşanıyor.

ŞİKAYETLER ARTIYOR

İşe gitmek için erken saatte yola çıkan vatandaşlar, ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle büyük yoğunluklarla karşılaşırken, son dönemde ilgili kanallara yapılan şikayetlerin de sayısının arttığı gözlendi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

TRAFİK ÇİLESİ YAŞANIYOR

Toplu taşıma duraklarında uzun kuyruklar oluşurken, trafik nedeniyle de iş ve okula yetişmek isteyen vatandaşlar zorluk çekmeye devam ediyor.

İstanbul\'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

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Son Dakika İstanbul İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • ALİÇO null:
    Ekoo İstanbullu kulağını çınlatıyo sabah sabah 55 31 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    hala su sorunu ekrem immamogluna baglayanlar var. abi sizin gibiler yuzunden akp oy kaybetti anlayin artik. sen istanbul a bukadar nufusu yigarsan. gayet normal patlar. sanki imamoglundan once yatarak seyehat ediyorlardi. ac bir google bak. 34 43 Yanıtla
  • Ferit Sever:
    istanbulun suçu yok bu kadar insanı istanbula doldur ormanları zengine imara aç yüzbinlerce kacak multeciyi her ilceye yerleştir ne bekliyordunuz herkes cinnet halinde kalabalıktan ömrünüzün en az 10 yılını yiyor istanbul stres sizleri öldürüyor maalesef kaçın istanbuldan kavga dövüş stres kalabalık üstüne gene yok gene yokluk 47 18 Yanıtla
  • Hamza Mustafa polat:
    Ekrem baskan cozer 20 36 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    sadece kaytli nufus 16 milyon. 4 milyon kayitsiz kacak var. 2 milyonda turist transt var. ve bu nufusun yuzde 80 i ayni bolgeye toplanmis. bu durum ekrem immanoglunun mu yaptigi sorun ? yoksa 25 yillik iktidarin mi ? once bunu ayrd etmeyi ogrenin. siz her firsatta boyle saldirdikca adamda her secimi kazaniyor iste. istanbulda tren kazasi olur suclusu imamoglu, corluda tren kazasi olur kader allahtan. bu zihniyetle devam ettikce daha da secim kazanamayacaksiniz. 24 27 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Ekrem başkan yokken istanbul güllük gülistanlık insanlar arabalar az araplar afganlar vs yoktu değilmi. Sizin Algınıza şaşıyorum vesselam. İpini koparan istanbula geldiği için bu yıllardır böyle değilmi. Şuanki iktidar kapıları açıp herkezi buyur etmedimi. Yapmayın efendiler tavuk bile su içer Allaha bakar :) 17 23 Yanıtla
  • Şbn Şbn:
    Bir tane Metrobüs üst geçidi yenilenmedi Merter üst geçidi tam bir felaket ama Ekrem İMAMOĞLU nun umrundamı sanki kendisi Beylikdüzünden Fatihe Deniz yoluyla Yenikapıdan Hopp belediye bak hiç trafik varmı YOK 29 5 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir:
    Kaçak göçmen dolu kendi ülkemiz de mülteci gbi yaşıyoruz GBT ye girmemiş bir dünya Suriyeli Afrikalı var istanbul da 15 17 Yanıtla
  • fikret :
    türkiyede trafik çilesi devan ede.. çnkü kimse kuralalra uymuyor yollarda polis yok olsada arabanın içinde oturuyor o kadar.. türkiye, akepenin istediği gibi hızla ortadoğu ülkelerine benzemeye devam ediyor türkiyede trafik aynı hindistan pakistan afganistan bangladeş gibi.. kuralsızlar ülkesi türkiye.. 7 13 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Sabahın köründe bu mu haber mk 5 8 Yanıtla
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