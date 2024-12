İstanbul\'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

Mustafa Sagdic:

sadece kaytli nufus 16 milyon. 4 milyon kayitsiz kacak var. 2 milyonda turist transt var. ve bu nufusun yuzde 80 i ayni bolgeye toplanmis. bu durum ekrem immanoglunun mu yaptigi sorun ? yoksa 25 yillik iktidarin mi ? once bunu ayrd etmeyi ogrenin. siz her firsatta boyle saldirdikca adamda her secimi kazaniyor iste. istanbulda tren kazasi olur suclusu imamoglu, corluda tren kazasi olur kader allahtan. bu zihniyetle devam ettikce daha da secim kazanamayacaksiniz.