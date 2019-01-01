Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 1

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 1

24 dakika önce

Yılbaşı tatili dolayısıyla İstanbul'da yollar boşalırken trafik yoğunluğu da yüzde 1 seviyesine kadar düştü.

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 1, System.String[]
Yılbaşı tatili dolayısıyla İstanbul'da yollar boşalırken trafik yoğunluğu da yüzde 1 seviyesine kadar düştü.

1 Ocak'ın resmi tatil olması, İstanbul'da trafiğe de yansırken, TEM Otoyolu, D-100 Kara Yolu ile birçok bağlantı yollarında trafikteki seyreklik dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 1'e kadar düştü.

Kentte metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:47 Kaynak: AA

Yılbaşı, İstanbul, Güncel
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