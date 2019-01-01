İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1
24 dakika önce
Kentte yılbaşı tatili dolayısıyla yollar boş kalırken trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü.
Kentte yılbaşı tatili dolayısıyla yollar boş kalırken trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü. Metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:55
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