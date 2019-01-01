İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1

Kentte yılbaşı tatili dolayısıyla yollar boş kalırken trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü.

Kentte yılbaşı tatili dolayısıyla yollar boş kalırken trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü. Metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmiyor.

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