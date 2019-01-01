Son Dakika Haberleri: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1

24 dakika önce

Kentte yılbaşı tatili dolayısıyla yollar boş kalırken trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1, System.String[]
Kentte yılbaşı tatili dolayısıyla yollar boş kalırken trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü. Metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:55 

Ekonomi
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