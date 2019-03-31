İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 1

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma süreci İstanbul'da saat 08.00 itibariyle başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma süreci İstanbul'da saat 08.00 itibariyle başladı. Pazar günü İstanbullular trafik yoğunluğunun olmadığı bir güne uyandı. Ana arterler, D-100 Karayolu ve TEM'de araç yoğunluğu olmazken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) trafik yoğunluğu haritası saat 10.45 itibariyle trafik yoğunluğunu yüzde 1 olarak gösterdi.



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