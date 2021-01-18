İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 47'de seyrediyor - Son Dakika

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 47'de seyrediyor
18.01.2021 18:51
İstanbul'da kar yağışının etkisiyle sabah yüzde 85'e çıkan trafik yoğunluğu, mesai bitimi saatlerinde yüzde 47 seviyelerine düştü.
İstanbul'da kar yağışının etkisiyle sabah yüzde 85'e çıkan trafik yoğunluğu, mesai bitimi saatlerinde yüzde 47 seviyelerine düştü.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu rekor kırarak yüzde 85'lere ulaşmıştı. Haftanın ilk mesai gününün bitiminde ise trafik yoğunluğu, kar yağışının etkisini azaltmasıyla birlikte sabah saatlerine göre azaldı. Bazı noktalarda yer yer yoğunluğun yaşandığı trafiğin seviyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre yüzde 47 seviyelerinde seyrediyor.
(Selim Bayraktar/İHA)
Son Dakika Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı Fenerbahçe, gole çok yaklaştı! Ankaragücü defansı topu çizgiden çıkardı Başakşehir, milli futbolcu Kerim Frei ile yollarını ayırdı İtalyan devi Inter, kulübün ismini ve logosunu değiştirecek Balık fiyatları fırladı! Lüferin kilosu 200 liraya dayandı Kadın doktora tacizci şoku! Hastası gibi muayene odasına girdi, aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı