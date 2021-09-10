İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'ü buldu - Son Dakika

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'ü buldu

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu %63'e ulaştı.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sabah saatlerine kadar etkili olan yağış nedeniyle kent genelinde

trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu %63'e ulaştı.

Halıcıoğlu Köprüsü Mevkiindeki trafik yoğunluğunda Ankara ve Edirne istikametinde araç yoğunluğu

kameralara yansıdı.