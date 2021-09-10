İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'ü buldu
İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu %63'e ulaştı.
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sabah saatlerine kadar etkili olan yağış nedeniyle kent genelinde
trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu %63'e ulaştı.
Halıcıoğlu Köprüsü Mevkiindeki trafik yoğunluğunda Ankara ve Edirne istikametinde araç yoğunluğu
kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'ü buldu - Son Dakika