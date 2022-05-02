İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 65 Cevizlibağ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 65 Cevizlibağ

02.05.2022 17:09

İSTANBUL'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü, sabah saatlerinde yüzde 1 olan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 65'e çıktı.

İSTANBUL'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü, sabah saatlerinde yüzde 1 olan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 65'e çıktı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününün sabah saatlerinde sakin olan İstanbul trafiği akşamüzeri yoğunlaşmaya başladı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.00'da yüzde 1 olarak ölçülen yoğunluk, bayram ziyaretlerinin başlamasıyla birlikte yüzde 65'e kadar yükseldi. D-100 ve O-2 Karayolu Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafik zaman zaman durma noktasına geldi. D-100 Ankara istikametinde yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 65 Cevizlibağ
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 65 Cevizlibağ
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 65 Cevizlibağ
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 65 Cevizlibağ
YORUMLAR
500
İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı! İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 65 Cevizlibağ - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Ukrayna geri adım attı! Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine Büyükelçi Bodnar açıklık getirdi
17:10 Eşini öldürüp oğlunu yaralayan cani adam ifadesiyle kan dondurdu: Pişman değilim, bugün olmasa yarın olacaktı
17:09 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit maske zorunluluğu hakkında konuştu: 10 gün içeresinde kaldırılacağını düşünüyorum
16:17 Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını Paris'ten paylaştı!
16:15 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninin ayrıntıları ortaya çıktı
15:45 Eşi tarafından katledilen kadın bayram günü toprağa verildi! Oğlu dakikalarca gözyaşı döktü
15:43 Ukrayna donanması, Türk SİHA'ları ile Rus ordusuna ait iki tekneyi batırdı
15:04 Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan
14:32 Ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını öldüren kadın, aynı tüfekle intihar etti
14:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Fotoğrafta bulunan bebeklere özel vurgu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 17:26:07. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 65 Cevizlibağ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement