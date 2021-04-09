İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ULAŞTI - Son Dakika

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ULAŞTI

09.04.2021 07:54

İstanbul'da, yağışlı havanın etkisi ile beraber sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

İstanbul'da, yağışlı havanın etkisi ile beraber sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul, kuvvetli rüzgar ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeni ile trafik yoğunluğu gün boyu sürdü. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Yoğun trafik ve yağışlı havanın etkisiyle sürücüler yer yer zor anlar yaşadı.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ULAŞTI
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ULAŞTI
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ULAŞTI
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ULAŞTI - Son Dakika


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