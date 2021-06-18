İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72 - Son Dakika

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafikte yoğunluk yaşandı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 18.15'te trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.

Meteoroloji genel müdürlüğü (MGM), tarafından yağış uyarısı verilmişti. Beklenen yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağışın etkisiyle, mesai bitimiyle birlikte İstanbul'da trafikte yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; trafik yoğunluğu saat 18.15'te yüzde 72'ye kadar yükseldi.

Yağmurun etkisiyle bazı ilçelerde taşkın ve su baskınları yaşanırken, Yenibosna D - 100 Karayolu'nda araçlar oldukça yavaş ilerledi. Toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.