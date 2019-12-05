Son Dakika Haberleri: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

6 saat önce

İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı, System.String[]
İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu. Trafik yoğunluğu, özellikle, TEM Otoyolu ve D100 Karayolunda etkisini gösterdi. İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu, 18.30 itibarıyla yüzde 74'e ulaştı.


- İstanbul
TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:26 Kaynak: DHA
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