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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74'E ULAŞTI
6 saat önce
Özgür EREN / İSTANBUL DHAİstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:28 Kaynak: DHA
Özgür EREN/ İSTANBUL DHA
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu. Trafik yoğunluğu, özellikle, TEM Otoyolu ve D100 Karayolunda etkisini gösterdi. İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu, 18.30 itibarıyla yüzde 74'e ulaştı.
Görüntü Dökümü:
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-Trafik yoğunluğu
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