İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74'E ULAŞTI

Özgür EREN/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu. Trafik yoğunluğu, özellikle, TEM Otoyolu ve D100 Karayolunda etkisini gösterdi. İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu, 18.30 itibarıyla yüzde 74'e ulaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Trafik yoğunluğu