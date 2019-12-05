Son Dakika Haberleri: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

6 saat önce

Özgür EREN İSTANBUL DHAİstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu.

Özgür EREN İSTANBUL DHA

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu. Trafik yoğunluğu, özellikle, TEM Otoyolu ve D100 Karayolunda etkisini gösterdi. İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu, 18.30 itibarıyla yüzde 74'e ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:40 Kaynak: DHA
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