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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
6 saat önce
İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:52 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu. Trafik yoğunluğu, özellikle, TEM Otoyolu
ve D100 Karayolunda etkisini gösterdi. İstanbul
genelindeki trafik yoğunluğu, 18.30 itibarıyla yüzde 74'e ulaştı.
- İstanbul
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