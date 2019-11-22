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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ULAŞTI

6 saat önce

Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHAİstanbul genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ULAŞTI, System.String[]

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

İstanbul genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu. Trafik yoğunluğu saat 19.00'da yüzde 76'ya ulaştı. D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu. Saat 19.00'da yüzde 76'ya varan yoğunluk nedeniyle Anadolu Yakası D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde her iki istikamette de trafik durma noktasına geldi. Araçlar D-100 Karayolu'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik yoğunluğunun D-100 Ankara istikametinde Avrasya tüneli çıkışı itibariyle Maltepe'ye kadar devam ettiği, Harem istikametinde ise yoğunluğun Maltepe'den başlayıp Göztepe'ye kadar etkili olduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-D-100 Karayolu'nda oluşan yoğun trafik

-Genel ve detay


D-100 Karayolu, İstanbul, Maltepe, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:22 Kaynak: DHA
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İstanbul'da trafik kilit! Trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı
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