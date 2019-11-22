Son Dakika › Güncel › İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı - Son Dakika
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı
6 saat önce
İSTANBUL genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:41 Kaynak: DHA
İSTANBUL genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu. Trafik yoğunluğu saat 19.00'da yüzde 76'ya ulaştı. D-100 Karayolu
'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik etkili oldu. Saat 19.00'da yüzde 76'ya varan yoğunluk nedeniyle Anadolu Yakası D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde her iki istikamette de trafik durma noktasına geldi. Araçlar D-100 Karayolu'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik yoğunluğunun D-100 Ankara istikametinde Avrasya tüneli çıkışı itibariyle Maltepe'ye kadar devam ettiği, Harem istikametinde ise yoğunluğun Maltepe'den başlayıp Göztepe'ye kadar etkili olduğu görülüyor.
- İstanbul
İstanbul'da trafik kilit! Trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı Eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi hırsızlık şüphesi ile gözaltına alındı Son dakika: Muharrem İnce'den Rahmi Turan'a sert sözler: Yargı önünde hesaplaşacağız Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce'ye sosyal medyadan destek yağdı