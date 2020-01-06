İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI - Son Dakika

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI

6 saat önce

İSTANBUL'da tüm gün süren yağmur trafiği de olumsuz yönde etkiledi.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI, System.String[]

İSTANBUL'da tüm gün süren yağmur trafiği de olumsuz yönde etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre 18.30'da yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul'da. Etkisini tüm gün sürdüren yağmur nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk her iki yakada da özellikle TEM ve D100 Karayolunda etkisini gösterdi. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluk haritasına göre 18.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Trafik yoğunluğundan görüntüler


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:49 Kaynak: DHA
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