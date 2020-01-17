İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

7 saat önce

Yarıyıl tatilinin başlaması ve zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı, System.String[]

Yarıyıl tatilinin başlaması ve zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu, özellikle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda etkili oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Cep Trafik" verilerine göre akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:38 Kaynak: AA
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