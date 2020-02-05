İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

6 saat önce

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren hızını arttıran yağmurlu birlikte trafik yoğunluğu da arttı.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren hızını arttıran yağmurlu birlikte trafik yoğunluğu da arttı. Yoğunluk özellikle ana arterlerde etkisini gösterirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre, 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:13 Kaynak: DHA
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