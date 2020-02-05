İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı - Son Dakika

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren hızını arttıran yağmurlu birlikte trafik yoğunluğu da arttı. Yoğunluk özellikle ana arterlerde etkisini gösterirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre, 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.