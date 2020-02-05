Son Dakika › Güncel › İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı - Son Dakika
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
6 saat önce
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren hızını arttıran yağmurlu birlikte trafik yoğunluğu da arttı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:13 Kaynak: DHA
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren hızını arttıran yağmurlu birlikte trafik yoğunluğu da arttı. Yoğunluk özellikle ana arterlerde etkisini gösterirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre, 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.
Son Dakika Sahiba Gökçen'de kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı İstanbul Valisi Yerlikaya, kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı: Uçak 40 metreden düştü Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun