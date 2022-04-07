İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı - Son Dakika

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İSTANBUL - İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı. Birçok noktada araçlar adım adım ilerlerken İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

Meteoroloji, İstanbul için uyarılarda bulunmasının ardından akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Öğleden sonra başlayan yağmur yağışı Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Göztepe D-100 Karayolu'nda yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yüzde 80 olarak ölçüldü.