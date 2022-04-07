İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

07.04.2022 19:24
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İSTANBUL - İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı. Birçok noktada araçlar adım adım ilerlerken İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

Meteoroloji, İstanbul için uyarılarda bulunmasının ardından akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Öğleden sonra başlayan yağmur yağışı Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Göztepe D-100 Karayolu'nda yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yüzde 80 olarak ölçüldü.

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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i buldu! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i buldu! İSTANBUL'DA OTO YIKAMACILARDA ÇAMUR YOĞUNLUĞU İSTANBUL'DA OTO YIKAMACILARDA ÇAMUR YOĞUNLUĞU

3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı - Son Dakika
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