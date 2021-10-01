İstanbul'da trafik yoğunluğu; yüzde 80'e ulaştı (3) - Son Dakika

Feridun AÇIKGÖZ - Hüseyin ÇAKMAK/ - İSTANBUL'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.
İstanbul genelinde sabah başlayan yağış, aralıklı olarak devam ediyor. Yağmur aralıklarla şiddetini artırıyor.Yağmurla birlikte TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 18.20 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.
Kaynak: DHA
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