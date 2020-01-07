İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaştı - Son Dakika

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaştı

6 saat önce

İstanbul'da yağışın da etkisiyle E-5'te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaştı, System.String[]

İstanbul'da yağışın da etkisiyle E-5'te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren yağışlı hava ve fırtına nedeniyle E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine ulaştı. Yağmurlu ve rüzgarlı havanın İstanbul genelinde perşembe gününe kadar etkili olacağı öğrenildi. Yetkililer ise vatandaşlara yağmurlu ve rüzgarlı havalarda dikkatli olmaları gerektiğini duyurdu.

(İHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:55 Kaynak: İHA
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