İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı

6 saat önce

İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyesine ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı, System.String[]
İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyesine ulaştı.

Cuma günleri, diğer günlere oranla daha da yoğun olan trafik, hem yağmurun başlamasıyla hem de okulların tatile girmesiyle daha erken saatte yoğunlaşmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 18.50 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 81'e ulaştı. Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti. Yoğunluk 19.30 sonrası normal seyrine döndü.

Yoğunluk havadan da görüntülendi.


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:41 Kaynak: DHA
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