İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı - Son Dakika

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

6 saat önce

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı, System.String[]

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Birçok ilçede akşam saatlerinde başlayan yağış, mesai bitişinin de etkisiyle trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluşurken, özellikle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu etkili oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Cep Trafik" verilerine göre şu dakikalarda trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:56 Kaynak: AA
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