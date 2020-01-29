İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 83'LERE ULAŞTI (1) - Son Dakika

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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 83'LERE ULAŞTI (1)
6 saat önce
İstanbul'da akşam saatlerinde ara ara etkisini gösteren yağış nedeniyle yoğun trafik etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:58 Kaynak: DHA
İstanbul'da akşam saatlerinde ara ara etkisini gösteren yağış nedeniyle yoğun trafik etkili oluyor. Trafik yoğunluğu saat 18.50'de yüzde 83'lere kadar ulaştı. D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Görüntü Dökümü:
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-Trafikten görüntüler
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