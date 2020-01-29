İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı (1) - Son Dakika

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı (1)

6 saat önce

İstanbul'da akşam saatlerinde ara ara etkisini gösteren yağış nedeniyle yoğun trafik etkili oluyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı (1), System.String[]

İstanbul'da akşam saatlerinde ara ara etkisini gösteren yağış nedeniyle yoğun trafik etkili oluyor. Trafik yoğunluğu saat 18.50'de yüzde 83'lere kadar ulaştı. D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:59 Kaynak: DHA
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