İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı (1) - Son Dakika

İstanbul'da akşam saatlerinde ara ara etkisini gösteren yağış nedeniyle yoğun trafik etkili oluyor. Trafik yoğunluğu saat 18.50'de yüzde 83'lere kadar ulaştı. D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.