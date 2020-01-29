İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı - Son Dakika

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı

30 dakika önce

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 83'LERE ULAŞTI (2) (Okmeydanı)

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 83'LERE ULAŞTI (2) (Okmeydanı)

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı

Okmeydanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:33 Kaynak: DHA
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