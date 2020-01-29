İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı - Son Dakika

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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı
30 dakika önce
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 83'LERE ULAŞTI (2) (Okmeydanı)
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:33 Kaynak: DHA
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 83'LERE ULAŞTI (2) (Okmeydanı)
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