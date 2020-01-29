İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 83'LERE ULAŞTI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 83'LERE ULAŞTI

6 saat önce

Oğuzcan YAZAR-Gamze ŞİMŞEK-Şahin BOZKURT / İstanbul'da akşam saatlerinde ara ara etkisini gösteren yağış nedeniyle yoğun trafik etkili oldu.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 83'LERE ULAŞTI, System.String[]

Oğuzcan YAZAR-Gamze ŞİMŞEK-Şahin BOZKURT/ İstanbul'da akşam saatlerinde ara ara etkisini gösteren yağış nedeniyle yoğun trafik etkili oldu. Trafik yoğunluğu saat 18.50'de yüzde 83'lere kadar ulaştı.

İstanbul'da akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. İlerlemekte güçlük çeken sürücüler uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı. Yoğunluk Anadolu yakasında Maltepe D-100'de etkili olurken, D-100 Karayolu'nun Okmeydanı ve Çağlayan mevkiilerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı ambulansların trafikte kaldıkları gözlendi. Öte yandan trafikten kaçmak isteyenler metrobüse yöneldi. Okmeydanı Perpa metrobüs durağında da kısa süreli yoğunluk oluştu.

Görüntü Dökümü:

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(MALTEPE)

-Muhabir anons (Gamze Şimşek)

-Maltepe D-100 Karayolu trafik görüntüleri

-Genel ve detay

(OKMEYDANI-ÇAĞLAYAN)

-D-100 Okmeydanı ve Çağlayan'da oluşan trafik

-İlerlemekte zorlanan ambulans

-Metrobüs duraklarında bekleyenler

(AVCILAR)

-D-100 Avcılar'da oluşan trafik


D-100 Karayolu, Okmeydanı, İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:22 Kaynak: DHA
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