İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı - Son Dakika

İSTANBUL'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da gün içinde devam eden yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bostancı D-100 Karayolu'nda akşam saatlerinde sağanak yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre kentte saat 18.30'da yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı.