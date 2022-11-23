İstanbul'da bastıran sağanak yağış sonrası trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk, yüzde 90'a ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da bastıran sağanak yağış sonrası trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk, yüzde 90'a ulaştı

23.11.2022 20:52

İstanbul'da başlayan sağanak yağışın etkisi ve mesai saati çıkışı sebebiyle trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan verilerde yoğunluğun yüzde 90'a ulaştığı açıklandı.

İstanbul'da mesai saati çıkışıyla birlikte hafif hafif etkisini gösteren yağışlı havanın da etkisiyle mega kentte trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde ilerlemeyen araçlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

YOĞUNLUK YÜZDE 90 OLDU

İBB verilerine göre ise yoğunluk yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar için, trafikteki yoğunluk adeta çile haline geldi.

İstanbul'da yollar kilit! Trafik yoğunluğu yüzde 90 oldu, binlerce araç yollarda kaldı

TOPLU TAŞIMA DURAKLARI DA YOĞUNLUKTAN NASİBİNİ ALDI

Öte yandan, trafikte yaşanan yoğunluğun yanı sıra toplu taşıma araçlarının duraklarında da yoğunluk ve uzun kuyruklar yaşandı.

Kaynak: İHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da bastıran sağanak yağış sonrası trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk, yüzde 90'a ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da bastıran sağanak yağış sonrası trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk, yüzde 90'a ulaştı - Son Dakika
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