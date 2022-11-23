İBB verilerine göre ise yoğunluk yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar için, trafikteki yoğunluk adeta çile haline geldi.

İstanbul 'da mesai saati çıkışıyla birlikte hafif hafif etkisini gösteren yağışlı havanın da etkisiyle mega kentte trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde ilerlemeyen araçlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da bastıran sağanak yağış sonrası trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk, yüzde 90'a ulaştı - Son Dakika

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