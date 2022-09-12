Ayrıca trafikteki tehlikeli hareketleri nedeniyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun "çevreye rahatsızlık vermek" maddesine istinaden bu kişilerin her birine 277'şer lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da trafikte araçla seyir halindeyken alkol alan 3 kişiye idari para cezası - Son Dakika

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