Son Dakika Haberleri: İstanbul'da, trafikte baltalı tehdide 10 ay hapis cezası
Son Dakika Güncel İstanbul'da, trafikte baltalı tehdide 10 ay hapis cezası - Son Dakika

İstanbul'da, trafikte baltalı tehdide 10 ay hapis cezası

6 saat önce

TEM Otoyolu'nda, otomobilinin camından çıkardığı baltayla seyir halindeki kamyon sürücüsünü tehdit eden kişi "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul'da, trafikte baltalı tehdide 10 ay hapis cezası, System.String[]

TEM Otoyolu'nda, otomobilinin camından çıkardığı baltayla seyir halindeki kamyon sürücüsünü tehdit eden kişi "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Okuyucu katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Okuyucu, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Bir araç beni sıkıştırdı ve küfür etti. Ben de bana yapılan eylemlerin verdiği kızgınlıkla aracımda bulunan baltayı gösterdim ve sadece baltayı salladım. Daha sonra sağdan kendi istikametime devam ettim. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Son sözü de sorulan sanık Okuyucu, mahkemenin vereceği karara razı olduğunu söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Okuyucu'yu "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın duruşmadaki davranışlarını indirim nedeni sayan mahkeme, cezayı 10 aya indirdi.

Olayın geçmişi

TEM Otoyolu'nda, 9 Mayıs'ta otomobilinin camından çıkardığı baltayla yanında seyreden kamyon sürücüsünü tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada yayımlanan sürücü Murat Okuyucu, görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Okuyucu'ya, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2G maddesine istinaden toplam bin 110 lira para cezası uygulanmıştı.

Murat Okuyucu adli işlem yapılmak üzere sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda "silahlı tehdit" suçundan tutuklanmış, tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine de 17 gün sonra tahliye edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Okuyucu'nun "olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmiş, "tehdit" suçundan ise şikayette bulunan mağdur kişi olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti.

TEM Otoyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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