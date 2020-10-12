(havadan görüntüyle) İSTANBUL'DA TRAFİKTE SON DURUM (1) - Son Dakika

Kubilay ÖZEV - İstanbul DHA - YÜZ yüze eğitimin 2. aşamasının geçildiği bugün İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56'ya kadar çıktı.

Okullarda yüz yüze eğitimin 2. aşamasına bugün geçiliyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bir çok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 08.30'da yoğunluk yüzde 56 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.