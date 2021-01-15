İstanbul'da trafikte son durum - Son Dakika
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İstanbul'da trafikte son durum

15.01.2021 10:40
İstanbul'da trafikte son durum

İSTANBUL'da bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu.

İSTANBUL'da bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nden kartpostallık görüntüler oluştu. Yağış nedeniyle trafik oluşurken, sabah işe gitmek isteyen İstanbullular trafiğe takıldı. Cevizlibağ ve Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte araç yoğunluğu görülmezken, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ise uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 10.30 itibariyle yoğunluk yüzde 48'e yaklaştı.


Kaynak: DHA
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İstanbul, Çamlıca, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da trafikte son durum - Son Dakika

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