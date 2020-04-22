İstanbul'da trafikte tartıştığı motosikletli kuryeye çarpan ve sürükleyerek yaralayan şüpheli... - Son Dakika

İstanbul'da trafikte tartıştığı motosikletli kuryeye otomobili ile çarpan ve uzun süre sürükleyerek yaralanmasına neden olan şüpheli yakalandı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'ndeki alışveriş merkezi önünde bir vatandaşın, tartıştığı motosikletli kuryeye aracıyla çarparak uzun süre sürüklediğinin bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Olay anında vatandaşların çektiği görüntüleri inceleyen ekipler, Mertcan F.'nin aracıyla Mehmet K.'yi sürükleyerek yaraladığını belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mertcan F., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada, hastaneye kaldırılan yaralı Mehmet K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.