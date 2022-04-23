İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüyü darbeden 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüyü darbeden 2 zanlı yakalandı

23.04.2022 12:08

İstanbul Büyükçekmece'de trafikte tartıştığı kişiyi darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Büyükçekmece'de trafikte tartıştığı kişiyi darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten yaralama-hakaret-trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarıyla ilgili bazı basın yayın kuruluşlarında "Akan trafikte durup kavga ettiler" başlığıyla yer alan haberlere istinaden çalışma başlattı.

Ekipler, tehlikeli şekilde araç kullanan sürücü E.D'nin, H.S'nin kullandığı aracın önüne kırarak aniden fren yapması sonucu kazaya sebebiyet verdiğini, çıkan tartışmada E.D. ve yanındaki Y.D'nin H.S'yi darbettikten sonra olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, E.D. ve Y.D. evlerinde gözaltına alındı.

İki şüpheli haklarında "kasten yaralama-hakaret-trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, aracında karısı ve çocuğu da bulunan H.S'nin darp sonucu yüzünden yaralanması, vatandaşların da şüphelilere tepki göstermesi yer alıyor.

İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüyü darbeden 2 zanlı yakalandı
İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüyü darbeden 2 zanlı yakalandı
İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüyü darbeden 2 zanlı yakalandı
İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüyü darbeden 2 zanlı yakalandı

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Kaynak: AA

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