Trafikte makas atan sürücüler kamerada - Son Dakika

Trafikte makas atan sürücüler kamerada

İstanbul'da trafikte tehlike saçan 10 sürücüye 17 bin 508 TL ceza

İSTANBUL - İstanbul'un ana arterlerinde makas atıp tehlikeli şekilde otomobil kullanan sürücüler polisin takibine yakalandı. Trafik ekiplerince tespit edilen 10 sürücüye toplamda 17 bin 508 TL para cezası uygulandı.

İstanbul'da 3-4 Mayıs tarihlerinde yapılan çalışmalarda, ana arter yollarda makas atarak, emniyet şeridine girerek ve diğer araçlara çok yakın şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye atan sürücüler trafik ekiplerince tespit edildi. Polis tarafından durdurulan 10 sürücüye makas atmak suçundan bin 339'ar TL, 8 sürücüye yakın takip suçundan 144'er TL, 2 sürücüye emniyet şeridini kullanarak araç geçmek suçundan bin 339'ar TL, 2 sürücüye saygısızda araç kullanmak suçundan 144'er TL olmak üzere toplamda 17 bin 508 TL para cezası uygulandı.