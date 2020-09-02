İstanbul'da trafikte terör estiren motosikletli maganda yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da trafiğe kapattığı cadde ve sokakta "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estiren motosikletli maganda yakalandı. Trafik magandasına toplamda 6 bin 561 TL idari para cezası uygulandı.

Fatih Topkapı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir grup, iş yeri açılışı için bir araya gelmişti. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan gruptaki motosikletli bir maganda, Pazar Tekkesi Sokak'ta dakikalarca "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirmişti. Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde ise motosikletli gruplar yine açılış için bir araya gelmişti. Gruptaki birçok motosikletli maganda, iş merkezlerinin yoğun olarak bulunduğu Gümüşsuyu Caddesi'ni trafiğe kapatarak dakikalarca yanlama yapıp terör estirmişti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce magandaları yakalamak için yürütülen çalışmalar sonucunda 34 SE 9998 plakalı motosiklet sürücüsü İ.Ç. gözaltına alındı.

İ.Ç.'ye 2918 sayılı K.T. K.'nın 67/1-d (Herhangi bir zorunluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesi) maddesince 6 bin 141 TL, 78/1-B(Seyir halinde koruyucu başlık, kask kullanmamak) maddesince 132 TL, 44/1-B (Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak) maddesince 288 TL toplamda 6 bin 561 TL idari para cezası uygulandı.

Sürücü İ.Ç.'nin sürücü belgesi Karayolları Trafik kanunun 67/1-d maddesine istinaden geçici olarak iptal edildi. Şahıs, hakkında adli işlem yapılmak üzere Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkezefendi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL