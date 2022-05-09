İSTANBUL'DA TRAFİKTE YOĞUNLUK - Son Dakika

İSTANBUL'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren trafikte yoğunluk gözlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. Altunizade katılımında araçlar adım adım ilerledi. İBB'nin verilerine göre saat 08.20'de trafikteki yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü

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--------------------------15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde oluşan trafik-Altunizade katılımda yaşanan yoğunluk

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