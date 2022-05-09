İSTANBUL'DA TRAFİKTE YOĞUNLUK - Son Dakika
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İSTANBUL'DA TRAFİKTE YOĞUNLUK

09.05.2022 08:27
İSTANBUL'DA TRAFİKTE YOĞUNLUK

İSTANBUL'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşandı.

İSTANBUL'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren trafikte yoğunluk gözlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. Altunizade katılımında araçlar adım adım ilerledi. İBB'nin verilerine göre saat 08.20'de trafikteki yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü

Görüntü dökümü:

--------------------------15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde oluşan trafik-Altunizade katılımda yaşanan yoğunluk

-Genel ve detay


- İstanbul
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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