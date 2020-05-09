İstanbul'da trafikteki yoğunluk yüzde 1 seviyelerine geriledi - Son Dakika

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İstanbul'da trafikteki yoğunluk yüzde 1 seviyelerine geriledi
6 saat önce
24 ilde haftasonu geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yüzde 1 seviyelerine gerildi.
24 ilde haftasonu geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yüzde 1 seviyelerine gerildi. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda yolların yavaş yavaş boşalmaya başladığı anlar drone ile görüntülendi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 23 büyükşehir ve Zonguldak ilinde geçerli olacak olan haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul trafiği yavaş yavaş boşalmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre megakentteki trafik yüzde 1 seviyelerine geriledi. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda yollar bazı noktalarda tamamen boşalırken, bazı noktalarda ise yavaş yavaş azaldığı görüldü. İstanbul boşalmaya başlayan yollar ise drone ile havadan görüntülendi.
(Murat Delice - Vedat Bayraktar/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 09:50 Kaynak: İHA
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