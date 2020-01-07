İstanbul'da trajik cinayet: 17 yaşındaki çocuk yanlışlıkla öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da trajik cinayet: 17 yaşındaki çocuk yanlışlıkla öldürüldü - Son Dakika

İstanbul'da trajik cinayet: 17 yaşındaki çocuk yanlışlıkla öldürüldü

6 saat önce

İstanbul Şişli'deki bir hastanenin acil servis girişinde ambulanstan inen bir çocuk bıçaklanarak öldürdü.

İstanbul'da trajik cinayet: 17 yaşındaki çocuk yanlışlıkla öldürüldü, System.String[]

İstanbul Şişli'deki bir hastanenin acil servis girişinde ambulanstan inen bir çocuk bıçaklanarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan katil zanlısının, "birine benzettiğim için öldürdüm" dediği öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, gece saat 02.00 sıralarında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis girişinde E.T.M. isimli yaşı 18'den küçük çocuk, ambulanstan indiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı olarak hastanede hemen ameliyata alınan E.T.M., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuk, aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybederken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren katil zanlısı kaçarak izini kaybettirdi.

Cinayetin ardından soruşturma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen katil zanlısının 22 yaşındaki Akın K. olduğunu belirledi. Bunun ardından zanlının kaçtığı adrese baskın düzenleyen emniyet güçleri, cinayet zanlısını olayda kullandığı bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen cinayet faili Akın K., burada sorguya alındı. Katil zanlısı Akın K.'nın, alacak verecek meselesi nedeniyle akrabaları arasında çıkan kavgadan dolayı yaralı olan yakınlarını görmek üzere Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiği, şüphelinin bu sırada ambulansla acile getirilen E.T.M.'yi yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiği

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Konu ile ilgili yakalanan ve 3 "Kasten Yaralama" ile 1 "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından olmak üzere 4 suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli zanlı, bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

(İHA)

İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:25 Kaynak: İHA
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