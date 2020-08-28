İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı - Son Dakika

İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı

Kabataş'ta, tramvayın halk otobüsüne çarpmasıyla meydana gelen kazanın ardından tramvay seferleri normale döndü.

Kabataş'ta, tramvayın halk otobüsüne çarpmasıyla meydana gelen kazanın ardından tramvay seferleri normale döndü. Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, dönüş yapmakta olan halk otobüsünün orta kısmına çarptı. Kaza nedeniye otobüste bulunan iki yolcu hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edilirken, otobüste ve tramvayda hasar oluştu. Otobüs olay yerinden çekilirken, ekiplerin çalışması sürüyor. Metro İstanbul, Twitter'da yaptığı paylaşımda daha önce aksadığını duyurduğu tramvay seferlerinin normale döndüğünü, Kabataş-Bağcılar arası kesintisiz sefer yapıldığını bildirdi.

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