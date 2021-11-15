İstanbul'da tramvay hattı çalışması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

Aktarma sırasında bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Aktarma otobüsleri, Topçular yönünde uzun araç kuyrukları oluştururken, yolcular ise duraklardaki kalabalıktan dolayı sitemlerini dile getirdi.

Çalışma nedeniyle Mescid-i Selam yönünden gelen yolcular Şehitlik Tramvay İstasyonu'nda inerek buradan otobüslerle aktarma yapmak zorunda kalıyor.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında dün başlayan ve 4 gün sürecek bakım çalışması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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