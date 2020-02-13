İSTANBUL'DA TRAMVAY SEFERLERİNDE ARIZA; DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU - Son Dakika

İstanbul DHA - TOPKAPI-Mescid-i Selam tramvay hattında arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

İstanbul'da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için tramvayı kullananlar arıza nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadı. Topkapı-Mescid-i Selam hattındaki duraklarda yoğunluk oluştu. Anonslar sonrası tramvaydan inenler diğer toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında enerji kesintisi olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Duraklardaki yoğunluk

-İstasyonda duran tramvaylar

-Vatandaşların inmesi