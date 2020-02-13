İstanbul'da tramvay seferlerinde arıza; Duraklarda yoğunluk oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da tramvay seferlerinde arıza; Duraklarda yoğunluk oluştu - Son Dakika

İstanbul'da tramvay seferlerinde arıza; Duraklarda yoğunluk oluştu

7 saat önce

TOPKAPI-Mescid-i Selam tramvay hattında arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

İstanbul'da tramvay seferlerinde arıza; Duraklarda yoğunluk oluştu, System.String[]

İstanbul DHA - TOPKAPI-Mescid-i Selam tramvay hattında arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından seferler normale döndü.

İstanbul'da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için tramvayı kullananlar arıza nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadı. Topkapı-Mescid-i Selam hattındaki duraklarda yoğunluk oluştu. Anonslar sonrası tramvaydan inenler diğer toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında enerji kesintisi olduğu kaydedildi.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından seferler normale döndü. Tramvaydan inen bir yolcu " Elektrik kesintisi oldu. Ben fazla beklemedim. 10 dakika sonra normale döndü" dedi.


İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:48 Kaynak: DHA
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