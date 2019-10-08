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Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da tramvaya asılan küçük çocuk şoke etti

İstanbul'da tramvaya asılan küçük çocuk şoke etti

1 saat önce

İstanbul'da tramvaya asılan küçük çocuk şoke etti Kabataş'ta tramvaya asılarak yolculuk yapan küçük çocuk yürekleri ağza getirdiİSTANBUL - İstanbul'da cadde üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaya asılan küçük bir çocuğu görünce şoke oldu.

İstanbul'da tramvaya asılan küçük çocuk şoke etti

Kabataş'ta tramvaya asılarak yolculuk yapan küçük çocuk yürekleri ağza getirdi

İSTANBUL - İstanbul'da cadde üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaya asılan küçük bir çocuğu görünce şoke oldu. Hareket halindeki tramvaya tutunan çocuğun gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuk kask kamerasına yansıdı.

İstanbul'da görenleri şoke eden görüntüler geçtiğimiz Pazar günü saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Kabataş'ta kaydedildi. Beyoğlu Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaya küçük bir çocuğun asıldığını gördü.

Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi

Manzara karşısında şoke olan sürücü, hemen çocuğu uyararak inmesini istedi. Ancak hareket halinde olan tramvaya tutunmaya devam eden çocuk, metrelerce bu şekilde seyretti. Çocuğun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirirken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.

İstanbul'da tramvaya asılan küçük çocuk şoke etti

İstanbul, Bağcılar, Kabataş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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